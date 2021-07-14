Марта Костюк знялася зі змагань.

Українська тенісистка Марта Костюк не зможе виступити на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомила Федерація тенісу України в Facebook.

Костюк змушена пропустити Олімпіаду через травму плеча.

Українка повинна була виступати не тільки в одиночному розряді, але і в парному - разом з Еліною Світоліною. Тепер до заявки української команди було внесено зміну - замість Костюк зі Світоліною зіграє Даяна Ястремська.

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Костюк займає в рейтингу WTA 67-е місце. Вона є третьою ракеткою України.

Окрім Світоліної та Ястремської, Україну на Олімпіаді також представлятимуть Надія Кіченок та Людмила Кіченок.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

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Автор: Антон Дудар