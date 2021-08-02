Українські спортсмени втратили кілька шансів на медалі, але успішно виступили в легкій атлетиці.

2 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 22 комплекти медалей у дев'яти видах спорту.

Українська збірна не змогла поповнити скарбничку медалей і опустилася в медальному заліку на 60-е місце.

Підсумки виступу українських спортсменів 2 серпня

Боротьба

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився в поєдинку за бронзу проти суперника з Китаю. Поразка вийшла максимально прикрою - сутичка завершилася з рахунком 1:1, але українець програв, оскільки китаєць здійснив останню активну дію в поєдинку.

"Дуже шкода, але я не шкодую, що сюди приїхав і відстоював честь України. Це для мене велика честь. Хочу вибачитися перед усіма, хто за мене вболівав. Можливо, я десь не виправдав очікування", - сказав Теміров після поєдинку.

Алла Черкасова у вільній боротьбі не змогла пробитися у фінал. У півфінальній сутичці вона програла чинній чемпіонці світу з рахунком 4:10. 3 серпня на українку чекає поєдинок за бронзу.

Стрільба

Ще одна прикра поразка сталася у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 50 метрів, де Україну представляли Олег Царьков і Сергій Куліш. Перший не пройшов у фінал, а ось другий не тільки пройшов, але і тримався там у трійці лідерів, проте вистрілив по чужій мішені. Куліш отримав штраф, опустився на восьме місце і вибув з боротьби за медаль.

Павло Коростильов не зміг вийти у фінал Олімпіади у швидкісній стрільбі з пістолета з 25 метрів. У кваліфікації він посів дев'яте місце.

Легка атлетика

Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися до фіналу в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів, причому бігти довелося під зливою. Вони фінішували третіми у своїх півфіналах, показавши загальний сьомий і восьмий результати. Фінал відбудеться 4 серпня.

Також у фінал пробився Михайло Кохан, який виступає в метанні молота. Українець у другій спробі метнув на 78,36 метра та отримав пряму путівку до фіналу, який запланований на 4 серпня (норматив для прямого виходу у фінал - 77,50 метра). У кваліфікації Кохан став п'ятим. Ще один українець Гліб Піскунов у фінал не пройшов.

Марина Килипко пройшла у фінал Олімпіади в стрибках з жердиною. Вона взяла висоту 4,55 метра і зайняла загальне 15-е місце в кваліфікації.

У стрибках з трампліну Олег Колодій зайняв 22-е місце і залишився без фіналу.

Веслування

Дмитро Янчук і Павло Алтухов пройшли до півфіналу Олімпіади у веслуванні на каное-двійці на дистанції 100 метрів, показавши другий результат у своєму заїзді. Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук (байдарки-одинаки, 200 метрів) не змогли пробитися в півфінал, зайнявши четверте і п'яте місця в своїх заїздах відповідно. Також не подолали чвертьфінал Людмила Кукліновська і Анастасія Тодорова, які виступали у веслуванні на байдарках-двійках на 500-метрівці.

Велоспорт

Олена Старикова і Людмила Басова у командному спринті у велотреку посіли восьме місце. У чвертьфіналі вони поступилися суперницям з Німеччини, а потім - Польщі в боротьбі за 7-8 місця.

Артистичне плавання

Українки Марта Федіна і Анастасія Савчук у змаганні дуетів у довільній попередній програмі виступили успішно, посівши третє місце. Попереду на них чекає ще два виступи.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар