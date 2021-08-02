Сергій Куліш у фіналі входив до трійки найкращих, але вистрілив у чужу мішень.

Українець Сергій Куліш претендував на медаль у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів, але втратив шанс через власну помилку.

У кваліфікації українець набрав 1178 очок і посів 6-е місце, потрапивши до вісімки найкращих.

По ходу фіналу Куліш підіймався на друге місце, а перед вирішальним етапом фіналу - стрільбою стоячи - займав четверте місце. Потім українець піднявся на третю позицію, але допустив прикру помилку - вистрілив не у свою мішень.

Через це Куліш був оштрафований, в результаті чого опустився на восьме місце. Врятувати ситуацію в останніх пострілах вже не вдалося - українець вибув з фіналу, ставши восьмим.

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Додамо, що ще один українець Олег Царьков у цій дисципліні не вийшов у фінал.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 Куліш завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу.

Автор: Антон Дудар