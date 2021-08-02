Ленур Теміров був дуже близький до медалі, але залишився без неї.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров не зумів завоювати бронзову медаль Олімпіади в Токіо, зазнавши прикрої поразки в поєдинку за третє місце.

Суперником Темірова, який виступає у вазі до 60 кг, в поєдинку за бронзу був китаєць Валіханем Сайліке.

Сутичка проходила з перевагою українця, проте завершилася з рахунком 1:1. Бронзова медаль дісталася китайцеві, оскільки він здійснив останню активну дію в поєдинку.

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Раніше на Олімпіаді Теміров переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) і Армена Мелікіяна з Вірменії (8:4). У півфіналі українець зустрічався з чинним чемпіоном світу Кенічіро Фуміте з Японії і зазнав поразки з рахунком 1:5.

Ленур Теміров: що про нього відомо

Теміров народився в Узбекистані. Він кримський татарин за походженням і проживав у Сімферополі.

До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь у Олімпіаді-2012.

Після анексії Криму в 2014 році він став виступати за Росію, але в 2018 році повернувся в Україну.

У складі української збірної в 2018 році він виграв бронзу чемпіонату світу, а в 2019 і 2020-му бронзові нагороди чемпіонату Європи.

На Олімпіаді в Токіо Теміров представляв Полтавську область.

Автор: Антон Дудар