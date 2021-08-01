Борець Ленур Теміров не зумів пробитися у фінал.

Український борець кримськотатарського походження Ленур Теміров не зумів пробитися у фінал Олімпійських ігор.

Теміров, який виступає в греко-римській боротьбі у вазі до 60 кг, в Токіо переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) і Армена Мелікіяна з Вірменії (8:4).

У півфіналі українець зустрівся з чинним чемпіоном світу Кенічіро Фуміте з Японії. Теміров зазнав поразки з рахунком 1:5.

"Дуже прикро, але ми не опускаємо руки і працюємо далі", - сказав українець після поєдинку.

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2 серпня Теміров боротиметься за бронзову медаль.

Ленур Теміров: що про нього відомо

Теміров народився в Узбекистані. Він кримський татарин за походженням і проживав у Сімферополі.

До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь на Олімпіаді-2012.

Після анексії Криму в 2014 році він став виступати за Росію, але у 2018 році повернувся в Україну.

У складі української збірної у 2018 році він виграв бронзу чемпіонату світу, а у 2019 і 2020-му бронзові нагороди чемпіонату Європи.

На Олімпіаді в Токіо Теміров представляє Полтавську область.

Автор: Антон Дудар