На Олімпійських іграх у Токіо завершився десятий день змагань.
Збірна Китаю завоювала вже 29 золотих нагород і відірвалася від найближчих переслідувачів в медальному заліку.
У топ-10 відбулася тільки одна зміна - збірна Німеччини 2 серпня завоювала відразу два золота і піднялася на восьме місце, а Італія випала з десятки найкращих.
Українська збірна завершила цей день без медалей і опустилася на 60-е місце в заліку.
Медальний залік Олімпіади 2 серпня
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після восьмого дня.