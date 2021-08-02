Китай йде у відрив, а Україна знову втрачає позиції.

На Олімпійських іграх у Токіо завершився десятий день змагань.

Збірна Китаю завоювала вже 29 золотих нагород і відірвалася від найближчих переслідувачів в медальному заліку.

У топ-10 відбулася тільки одна зміна - збірна Німеччини 2 серпня завоювала відразу два золота і піднялася на восьме місце, а Італія випала з десятки найкращих.

Українська збірна завершила цей день без медалей і опустилася на 60-е місце в заліку.

Медальний залік Олімпіади 2 серпня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після восьмого дня.

Автор: Антон Дудар