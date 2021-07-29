Китай повернув собі перше місце, а Україна поки виграє тільки бронзові медалі.

На Олімпіаді-2020 завершився шостий змагальний день. 29 липня в Токіо було розіграно 17 комплектів медалей.

За підсумками дня збірна Китаю повернулася на перше місце, обійшовши господарів змагань. У Китаю і Японії - однакова кількість золотих медалей (по 15), але у представників Піднебесної на три срібні нагороди більше.

Збірна України завоювала четверту бронзову медаль - її приніс плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів. За підсумками дня Україна втратила в медальному заліку ще дві позиції.

Відзначимо, що за загальною кількістю медалей (4) Україна займає 17-е місце.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після п'ятого дня.

Автор: Антон Дудар