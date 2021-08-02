Анна Рижикова та Вікторія Ткачук боротимуться за медалі.

Українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися у фінал Олімпіади в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.

У півфіналі Рижикова фінішувала з результатом 54,23, а Ткачук - 54,25. Обидві зайняли у своїх забігах треті місця.

Погода в Токіо підвела - спортсменкам довелося бігти під сильним дощем.

У фінал обидві українки потрапили в якості так званих "лаки-лузерів". Напряму у фінал вийшли по дві найкращі спортсменки з кожного півфіналу, а українки показали сьомий і восьмий результат.

Варто відзначити, що раніше Україна на Олімпійських іграх жодного разу не була представлена двома спортсменками у фіналі цієї дисципліни.

Фінальний забіг відбудеться 4 серпня. У ньому виступлять вісім спортсменок.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар