Алла Черкасова в напруженому поєдинку програла чинній чемпіонці світу.

Українка Алла Черкасова не змогла вийти у фінал Олімпійських ігор у вільній боротьбі.

Черкасова, яка виступає у ваговій категорії 68 кг, на шляху до півфіналу пройшла Агнешку Вещек з Польщі (11:0) і Анну Шель з Німеччини (6:0).

У півфіналі чемпіонка світу-2018 Черкасова зустрічалася з чинною чемпіонкою світу Тамірою Менса-Сток з США.

Українка спершу поступалася (0:2), потім вийшла вперед (4:2), але американка тут же зрівняла рахунок, а надалі вирвала перемогу в сутичці. Підсумковий рахунок - 4:10.

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3 серпня Черкасова боротиметься за олімпійську бронзу.

Алла Черкасова: досягнення та остання Олімпіада в кар'єрі

32-річна уродженка Львова Черкасова - одна з найтитулованіших українських борчинь.

На чемпіонатах світу Черкасова вигравала золото (у 2018 році) і бронзу (у 2010-му).

Вона ставала чемпіонкою Європи в 2019 році, а також виграла на ЧЄ одне срібло і три бронзи. Також в активі Черкасової бронзова медаль на Європейських іграх-2019.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію", - сказала Черкасова про ігри в Токіо.

Автор: Антон Дудар