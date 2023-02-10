МОК незадоволений "дискримінацією" російських спортсменів і погрожує українцям.

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах попередив Україну, що бойкот Олімпіади обернеться покаранням для українських спортсменів.

Відповідний лист, надісланий до Олімпійського комітету України, оприлюднив журналіст Хайо Зеппельт. У ньому Бах заявив, що погрози бойкотом суперечать основам олімпійського руху і не мають широкої підтримки в інших країнах.

"І як показала історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і служили лише для покарання спортсменів бойкотуючих національних олімпійських комітетів", - заявив Бах.

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Коментуючи цю заяву, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив голову МОК у "найвищому рівні цинізму".

"Пан Бах оперує терміном "дискримінація" щодо російських спортсменів, але не згадує українських спортсменів, убитих РФ. Найвищий рівень цинізму. Так що ж таке принципи олімпійського руху? Агресія, вбивства, мародерство?", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Україна погрожує бойкотом Олімпіади через спортсменів Росії

В січні МОК заявив про готовність допустити до участі в Олімпіаді 2024 року спортсменів РФ і Білорусі, але з умовою, що вони будуть виступати під нейтральним прапором.

У відповідь українські спортивні чиновники пригрозили, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо на неї допустять спортсменів з країн-агресорів.

Після цього питання недопуску росіян і білорусів на наступну Олімпіаду почали піднімати вже на рівні МЗС і президента України. Міжнародний олімпійський комітет назвав "наклепницькою" критику з України.

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