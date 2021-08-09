Дівчина дійшла до фіналу Олімпійських ігор.

Українці Олені Стариковій, яка виграла срібну медаль у дисципліні велотрек на Олімпіаді, пропонували виступати за Азербайджан.

Про це пише Tribuna.

Спортсменка розповіла, що відхилила пропозицію від федерації велоспорту Азербайджану.

"Всіх, напевно, запрошували в Азербайджан, багато хто туди пішов. Я не готова до цього. Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація може і не така хороша і грошей менше платять, але хочеться бути і працювати у себе в країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори", - розповіла вона.

Читайте такожДвох тренерів білоруської збірної відсторонили від Олімпіади (відео)Як відомо, Олена Старікова дійшла до фіналу Олімпійських ігор у велотреку в дисципліні спринт. 25-річна велосипедистка з України у вирішальному заїзді поступилася спортсменці з Канади і залишилася зі сріблом.

Україна на Олімпіаді в Токіо

Автор: Людмила Жерновська