Українці Олені Стариковій, яка виграла срібну медаль у дисципліні велотрек на Олімпіаді, пропонували виступати за Азербайджан.
Про це пише Tribuna.
Спортсменка розповіла, що відхилила пропозицію від федерації велоспорту Азербайджану.
"Всіх, напевно, запрошували в Азербайджан, багато хто туди пішов. Я не готова до цього. Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація може і не така хороша і грошей менше платять, але хочеться бути і працювати у себе в країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори", - розповіла вона.
Читайте такожДвох тренерів білоруської збірної відсторонили від Олімпіади (відео)Як відомо, Олена Старікова дійшла до фіналу Олімпійських ігор у велотреку в дисципліні спринт. 25-річна велосипедистка з України у вирішальному заїзді поступилася спортсменці з Канади і залишилася зі сріблом.
Україна на Олімпіаді в Токіо
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляли 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк. 8 серпня останню срібну медаль Україні принесла велосипедистка Олена Старікова.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.