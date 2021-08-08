За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.