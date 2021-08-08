8 серпня скарбничка збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася останньою медаллю - срібло виборола для нас велосипедистка Олена Старікова.
25-річну українку нагородили заслуженою нагородою.
Золото дісталося канадській спортсменці, а бронза опинилася в руках представниці Гонконгу.
Нагородження Олени Старікової
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляли 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк. 8 серпня останню срібну медаль Україні принесла велосипедистка Олена Старікова.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.