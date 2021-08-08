На п'єдесталі пошани поруч з українкою опинилися представниці Канади та Гонконгу / фото REUTERS

8 серпня скарбничка збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася останньою медаллю - срібло виборола для нас велосипедистка Олена Старікова.

25-річну українку нагородили заслуженою нагородою.

Золото дісталося канадській спортсменці, а бронза опинилася в руках представниці Гонконгу.

Нагородження Олени Старікової

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін