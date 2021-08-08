Олена Старікова потрапила на п'єдестал пошани й завоювала для України шосту срібну нагороду.

Олена Старікова дійшла аж до фіналу Олімпійських ігор у велотреку в дисципліні спринт. На жаль, 25-річна велосипедистка з України у вирішальному заїзді поступилася спортсменці з Канади й залишилася лише зі сріблом.

Представниця Канади Келсі Мітчелл стала олімпійською чемпіонкою, а третє місце посіла Лей Вайсі з Гонконгу.

Зазначимо, що раніше на Олімпіаді в Токіо Старікова посіла четверте місце в дисципліні кейрін.

Нагадаємо, що на стадії 1/4 фіналу Старікова несподівано здолала головного фаворита змагань у велотреці.

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Автор: Артем Будрін