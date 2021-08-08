Олена Старікова дійшла аж до фіналу Олімпійських ігор у велотреку в дисципліні спринт. На жаль, 25-річна велосипедистка з України у вирішальному заїзді поступилася спортсменці з Канади й залишилася лише зі сріблом.
Представниця Канади Келсі Мітчелл стала олімпійською чемпіонкою, а третє місце посіла Лей Вайсі з Гонконгу.
Зазначимо, що раніше на Олімпіаді в Токіо Старікова посіла четверте місце в дисципліні кейрін.
Нагадаємо, що на стадії 1/4 фіналу Старікова несподівано здолала головного фаворита змагань у велотреці.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України вже тепер 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.