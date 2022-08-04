На думку Вадима Гутцайта, вигуки фанатів "Фенербахче" на матчі з "Динамо" носили психологічний характер.

27 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" в гостях обіграло "Фенербахче" з рахунком 2:1. Цей поєдинок викликав великий резонанс через поведінку турецьких фанатів, які скандували ім'я лідера Кремля Володимира Путіна під час гри.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вперше прокоментував скандальний епізод, заявивши, що вигуки фанатів "Фенербахче" на матчі з "Динамо" носили психологічний характер. Турецькі вболівальники намагалися чинити тиск на наших футболістів з метою змусити їх помилятися.

Гутцайт також додав, що на сьогоднішній день спорт і політика тісно переплетені.

"Це був психологічний тиск на наших футболістів, щоб вони десь робили помилки. Але наші футболісти і тренерський штаб зробили все, щоб "Динамо" перемогло в цьому протистоянні.

В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Але не зараз, коли Російська Федерація війною пішла на Україну. І ми бачимо, що вони вбивають жінок і дітей, катують людей, знищують все, що бачать. Тому зараз спорт 100% в політиці", - сказав Гутцайт в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Додамо, що УЄФА почав розслідування щодо "Фенербахче" через поведінку фанатів під час гри з "Динамо".

Нагадаємо, київське "Динамо" за сумою двох матчів здолало "Фенербахче" і вийшло в наступний раунд Ліги чемпіонів. Перший матч "біло-сині" грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

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