Турецькі вболівальники скандували ім'я Путіна під час гри проти "Динамо".

Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав розслідування дій турецьких уболівальників у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Фенербахче" і "Динамо".

Про це повідомила прес-служба організації.

"Відповідно до статті 31 (4) Дисциплінарного регламенту Інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування передбачуваної неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який було зіграно 27 липня 2022 року в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Під час гри частина вболівальників турецького клубу почала скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна.

Поведінка фанатів "Фенербахче" викликала обурення головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, який засудив дії турецьких уболівальників і бойкотував післяматчеву прес-конференцію.

Раніше відомий турецький коментатор Ахмет Чакар повідомив, що по завершенню матчу "Фенербахче" - "Динамо" виконком УЄФА провів телеконференцію під кодом надзвичайної ситуації, в ході якої обговорювалося питання поведінки турецьких фанатів.

"Вони поспілкувалися з делегатом і спостерігачем матчу. Скандування імені Путіна може спричинити великі неприємності. На думку європейських країн, "привітання Путіна" вважається найгіршим скандуванням всіх часів", - заявив Ахмет Чакар.

Про термінову конференцію виконкому УЄФА також повідомляло турецьке видання AksamSpor.

Джерело стверджує, що після матчу з "Фенербахче" київське "Динамо" направило скаргу в УЄФА на дії турецьких уболівальників і попросило зафіксувати цей інцидент.

Тепер в УЄФА офіційно підтвердили початок розслідування цього інциденту.

Турецькі ЗМІ відзначають, що "Фенербахче" може бути оштрафований через цей інцидент і розмір цього штрафу може бути більше очікуваного.

Нагадаємо, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі і зіграє в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

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