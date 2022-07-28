Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав розслідування дій турецьких уболівальників у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Фенербахче" і "Динамо".
Про це повідомила прес-служба організації.
"Відповідно до статті 31 (4) Дисциплінарного регламенту Інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування передбачуваної неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який було зіграно 27 липня 2022 року в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.
Під час гри частина вболівальників турецького клубу почала скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна.
Поведінка фанатів "Фенербахче" викликала обурення головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, який засудив дії турецьких уболівальників і бойкотував післяматчеву прес-конференцію.
Раніше відомий турецький коментатор Ахмет Чакар повідомив, що по завершенню матчу "Фенербахче" - "Динамо" виконком УЄФА провів телеконференцію під кодом надзвичайної ситуації, в ході якої обговорювалося питання поведінки турецьких фанатів.
"Вони поспілкувалися з делегатом і спостерігачем матчу. Скандування імені Путіна може спричинити великі неприємності. На думку європейських країн, "привітання Путіна" вважається найгіршим скандуванням всіх часів", - заявив Ахмет Чакар.
Про термінову конференцію виконкому УЄФА також повідомляло турецьке видання AksamSpor.
Джерело стверджує, що після матчу з "Фенербахче" київське "Динамо" направило скаргу в УЄФА на дії турецьких уболівальників і попросило зафіксувати цей інцидент.
Тепер в УЄФА офіційно підтвердили початок розслідування цього інциденту.
Турецькі ЗМІ відзначають, що "Фенербахче" може бути оштрафований через цей інцидент і розмір цього штрафу може бути більше очікуваного.
Нагадаємо, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі і зіграє в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Стамбулі футбольні фанати скандували на підтримку Путіна: в МЗС України відреагували
- "УЄФА має відсторонити нас, це ганьба": вболівальники Фенербахче засуджують фанатів, які скандували ім'я Путіна
- Результат вирішив гол-фантом: Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, поступившись АІКу у повторній грі (відео)