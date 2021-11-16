Роман Яремчук вважає, що збірна України повинна в першу чергу зосередитися на своєму матчі.

У вівторок, 16 листопада, в заключному матчі відбору на ЧС-2022 збірна України зіграє в гостях проти Боснії і Герцеговини.

Щоб Україна змогла посісти друге місце і потрапити в стикові матчі, потрібно не тільки обіграти боснійців, а й щоб Франція виграла у Фінляндії.

Читайте такожБоснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022Форвард української національної команди Роман Яремчук поділився своїми очікуваннями від майбутніх матчів.

Нападник вважає, що Україні потрібно брати три очки в грі з Боснією і Герцеговиною, а вже потім дивитися на матчі суперників по групі.

"Чесно кажучи, дуже складно все це вважати і думати про це. Хочеться просто зосередитися на своїй грі. Все-таки Фінляндія грає не проти якогось аутсайдера, вони грають проти чемпіонів світу.

Всі знають про силу збірної Франції, тому їм точно буде нелегко, а ми будемо розраховувати на свої сили і намагатися заробити три очки", - сказав Яремчук в ефірі Футбол NEWS.

Раньше своєю думкою про матч з Боснією і Герцеговиною поділився в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на Чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.

Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.

Обслужить поєдинок один з кращих арбітрів світу.

Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-офф.

Автор: Володимир Медяник