Перемоги над Боснією і Герцеговиною може вже і не вистачити.

Збірна України з футболу перед завершальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 посідає в групі D третю позицію з 9 очками.

Положення команд у групі D: Франція - 15 очок (7 ігор), Фінляндія - 11 (7), Україна - 9 (7), Боснія і Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8)

Франція достроково виграла групу і перше місце нікому не віддасть. Казахстан вище останньої сходинки вже не підніметься, адже вони всі свої матчі вже зіграли. Боснія і Герцеговина втратила навіть математичні шанси на друге місце у групі.

Оскільки Фінляндія сенсаційно обіграла боснійців на виїзді, то в останньому турі відбіркового циклу не все залежатиме від збірної України. Другу позицію заочно між собою розіграють збірні Фінляндії та України.

Після семи матчів у Фінляндії 11 очок (різниця м'ячів: 10-8) і попереду скандинавів чекає гра з немотивованою Францією. Україна має 9 очок (різниця м'ячів: 9-8) і попереду поєдинок проти Боснії, в якому нас влаштує лише перемога.

Але навіть три очки у грі з Боснією та Герцеговиною не гарантують команді Олександра Петракова друге місце у групі, яке виводить у плей-оф. Отож, розгляньмо всі сценарії розвитку подій.

Зазначимо, що у турнірах ФІФА за рівної кількості очок враховуються такі додаткові показники: різниця м'ячів, забиті м'ячі, особисті зустрічі.

Варіант 1

Україна виграє у Боснії та Герцеговини, а Фінляндія програє Франції. Тоді буде: Україна - 12 очок і друге місце, Фінляндія - 11 очок.

Варіант 2

Україна обіграє Боснію та Герцеговину, Фінляндія зіграє внічию з Францією, забивши менше, ніж Україна в паралельному матчі.

Наприклад: Боснія та Герцеговина - Україна - 0:1, Фінляндія - Франція - 0:0

Різниця забитих/пропущених в України та Фінляндії 10:8, але другу сходинку за особистими зустрічами (1:1 та 2:1) займе Україна.

Варіант 3

Україна мінімально обіграє Боснію та Герцеговину, а Фінляндія зіграє у результативну нічию з Францією.

Наприклад: Боснія та Герцеговина - Україна - 0:1, Фінляндія - Франція - 1:1 або 2:2 і більше

Різниця забитих/пропущених в України 10:8, Фінляндії 11:9, і друге місце за рахунок більшої кількості забитих голів займуть фіни.

Висновки

Таким чином, збірній України 16 листопада в обов'язковому порядку необхідно перемагати Боснію та Герцеговину і сподіватися на осічку Фінляндії у домашньому поєдинку з Францією. Обидві гри пройдуть паралельно о 21:45.

Нашу збірну влаштує і нічия фінів з французами, але тільки в тому випадку, якщо ми заб'ємо Боснії більше голів (і виграємо при цьому), ніж Фінляндія Франції.

Перемога над Боснією з різницею у два м'ячі гарантує другу позицію Україні за будь-якої нічиєї у матчі Фінляндія - Франція.

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Автор: Артем Будрін