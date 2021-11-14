Збірна України з футболу перед завершальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 посідає в групі D третю позицію з 9 очками.
Положення команд у групі D: Франція - 15 очок (7 ігор), Фінляндія - 11 (7), Україна - 9 (7), Боснія і Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8)
Франція достроково виграла групу і перше місце нікому не віддасть. Казахстан вище останньої сходинки вже не підніметься, адже вони всі свої матчі вже зіграли. Боснія і Герцеговина втратила навіть математичні шанси на друге місце у групі.
Оскільки Фінляндія сенсаційно обіграла боснійців на виїзді, то в останньому турі відбіркового циклу не все залежатиме від збірної України. Другу позицію заочно між собою розіграють збірні Фінляндії та України.
Після семи матчів у Фінляндії 11 очок (різниця м'ячів: 10-8) і попереду скандинавів чекає гра з немотивованою Францією. Україна має 9 очок (різниця м'ячів: 9-8) і попереду поєдинок проти Боснії, в якому нас влаштує лише перемога.
Але навіть три очки у грі з Боснією та Герцеговиною не гарантують команді Олександра Петракова друге місце у групі, яке виводить у плей-оф. Отож, розгляньмо всі сценарії розвитку подій.
Зазначимо, що у турнірах ФІФА за рівної кількості очок враховуються такі додаткові показники: різниця м'ячів, забиті м'ячі, особисті зустрічі.
Варіант 1
Україна виграє у Боснії та Герцеговини, а Фінляндія програє Франції. Тоді буде: Україна - 12 очок і друге місце, Фінляндія - 11 очок.
Варіант 2
Україна обіграє Боснію та Герцеговину, Фінляндія зіграє внічию з Францією, забивши менше, ніж Україна в паралельному матчі.
Наприклад: Боснія та Герцеговина - Україна - 0:1, Фінляндія - Франція - 0:0
Різниця забитих/пропущених в України та Фінляндії 10:8, але другу сходинку за особистими зустрічами (1:1 та 2:1) займе Україна.
Варіант 3
Україна мінімально обіграє Боснію та Герцеговину, а Фінляндія зіграє у результативну нічию з Францією.
Наприклад: Боснія та Герцеговина - Україна - 0:1, Фінляндія - Франція - 1:1 або 2:2 і більше
Різниця забитих/пропущених в України 10:8, Фінляндії 11:9, і друге місце за рахунок більшої кількості забитих голів займуть фіни.
Висновки
Таким чином, збірній України 16 листопада в обов'язковому порядку необхідно перемагати Боснію та Герцеговину і сподіватися на осічку Фінляндії у домашньому поєдинку з Францією. Обидві гри пройдуть паралельно о 21:45.
Нашу збірну влаштує і нічия фінів з французами, але тільки в тому випадку, якщо ми заб'ємо Боснії більше голів (і виграємо при цьому), ніж Фінляндія Франції.
Перемога над Боснією з різницею у два м'ячі гарантує другу позицію Україні за будь-якої нічиєї у матчі Фінляндія - Франція.
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.