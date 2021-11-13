Боснія і Герцеговина в рідних стінах не змогла вистояти проти фінів.

У суботу, 13 листопада, в рамках 9-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Боснії і Герцеговини приймала збірну Фінляндії. Гра проходила на стадіоні "Білине Поле" в Зеніці і завершилася впевненою перемогою фінів.

Голами у складі гостей відзначилися Маркус Форсс на 29-й хвилині зустрічі, Робін Лод на 51-й і Деніел О'шонессі на 73-й. За боснійців забитим голом відзначився Лука Менало на 69-й хвилині матчу.

Відзначимо, що Фінляндія більшу частину грала в меншості через видалення Юки Райтала на 37-й хвилині поєдинку. Фіни могли і більше забити, але на 25-й хвилині гри Теему Пуккі не зміг реалізувати пенальті.

Відбір на ЧС-2022. Група D.

Боснія і Герцеговина - Фінляндія - 1:3

Голи: Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонессі (73)

Боснія та Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Санічанін, Чівіч, Стеванович, Хаджиахметович (Прціч 56), Цимирот (Гояк 56), Пьяніч (Сушич 66), Колашинац (Демировіч 39), Круніч (Менало 66), Превляк

Фінляндія: Градецькі - Райтала, Вяйсянен, Іванов, О`Шонессі, Хамляйнен, ​​Лод (Уронен 76), Камара, Шюллер, Форсс (Ніссіля 46), Пуккі

Попередження: Прціч 83 - Пьяніч 24

Вилучення: Райтала 37

Відео голів:

Читайте такожЧастка Петракова у збірній України залежити від матчу проти Боснії і Герцеговини-ЗМІНагадаємо, Збірні Фінляндії та Боснії і Герцеговини є суперниками збірної України по групі відбору на ЧС-2022.

Фінляндія після свого успіху набирає 11 очок та піднімається на 2-е місце. Україна має 9 пунктів і опустилася на 3 місце, тому для виходу до плей-оф команді Олександра Петракова в останньому турі потрібно обов'язково перемагати Боснію.

Крім того, Україні треба сподіватися, що лідер Франція буде достатньо мотивованим, щоб протистояти Фінляндії в останньому турі.

Збірна України: вирішальний матч у відборі ЧС-2022

На даний момент положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Фінляндія - 11 (7), Україна - 9 (7), Боснія і Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (7).

Українській збірній залишилося провести один матч на груповому етапі кваліфікації ЧС-2022 - проти Боснії і Герцеговини в гостях. Він запланований на 16 листопада.

Збірна України в рамках підготовки до матчу проти Боснії і Герцеговини зіграла внічию з Болгарією - 1:1.

Автор: Володимир Медяник