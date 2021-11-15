Керманич збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від останнього поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.
64-річного фахівця цитує офіційний сайт УАФ.
"Зараз буде тренування. Усі здорові, всі 25 гравців. Усі тести негативні. Готуємось до гри. Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно", - сказав Петраков.
"Гру суперника не коментуватиму. Минулий матч мені не потрібний. А нам потрібна лише перемога, гратимемо заради неї. Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив свого успіху. Можливо, завтра щось буде", - додав тренер.
Плеймейкер збірної України Руслан Малиновський також дав свій коментар щодо майбутньої гри:
"Ситуація не така погана. Нам потрібна перемога завтра. Були хороші матчі, але пропускали наприкінці і десь не було везіння. Не можна сказати, що ми погано граємо, адже ми боротимемося за плей-оф. Якби не було шансів, то можна було б сказати. А так завтра останній іспит".
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-оф.