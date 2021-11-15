Олександр Петраков та Руслан Малиновський поспілкувалися з пресою перед доленосною грою.

Керманич збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від останнього поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

64-річного фахівця цитує офіційний сайт УАФ.

"Зараз буде тренування. Усі здорові, всі 25 гравців. Усі тести негативні. Готуємось до гри. Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно", - сказав Петраков.

"Гру суперника не коментуватиму. Минулий матч мені не потрібний. А нам потрібна лише перемога, гратимемо заради неї. Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив свого успіху. Можливо, завтра щось буде", - додав тренер.

Плеймейкер збірної України Руслан Малиновський також дав свій коментар щодо майбутньої гри:

"Ситуація не така погана. Нам потрібна перемога завтра. Були хороші матчі, але пропускали наприкінці і десь не було везіння. Не можна сказати, що ми погано граємо, адже ми боротимемося за плей-оф. Якби не було шансів, то можна було б сказати. А так завтра останній іспит".

Читайте такожТренер Боснії і Герцеговини поділився очікуваннями від матчу з Україною

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Артем Будрін