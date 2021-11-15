21-го грудня в Серії А відбудеться українське дербі.

Екс-тренеру збірної України Андрію Шевченку, котрий зараз працює в італійській "Дженоа", до кінця року належить провести низку складних поєдинків. Одним з таких буде матч проти "Аталанти", де лідером є українець Руслан Малиновський.

Для Youtube-каналу vZbirna Руслан дав свій коментар щодо призначення "Шеви" на пост тренера "Дженоа".

"Вітаю Андрія Миколайовича. "Аталанта" зіграє з "Дженоа" 21-го грудня. Думаю, що їм дуже важко буде. Миколенко може перейти до "Дженоа"? Ну це буде вже швидша команда. Хочу сказати, що у Серії А усі команди дуже високого рівня, тому неправильно говорити, що хтось рівень, а хтось - ні", - сказав Малиновський.

Нагадаємо, що Шевченко спростував чутки про трансфери Віталія Миколенка та Олександра Зінченка.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Артем Будрін