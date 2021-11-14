Відсутність паспорту ЄС - причина, чому українцям складно працевлаштуватися в Серії А.

Наставник "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував чутки в пресі, згідно з якими футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка записували у трансферні цілі італійського клубу.

Шевченко відреагував на ці чутки для "Великого футболу".

- Пишуть про можливий перехід до "Дженоа" Миколенка й Зінченка. Але у "Дженоа" вичерпано ліміт на гравців не з ЄС. Тобто, зараз це неможливо?

- Так, це неможливо. Згідно з італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано, - сказав "Шева".

Також тренер додав:

"Обговорювали з керівництвом багато моментів. Завтра важливий день - перехід клубу від старого власника до нового. Клуб має серйозні амбіції, але вони залежатимуть від того, як команда виступить у Серії А - залишиться там чи ні. Ми обговорили це питання. Коли відкриється трансферне вікно, коли клуб побачить, як він хоче посилити команду, тоді ми обговорюватимемо ці питання".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що першим трансфером Шевченка до "Дженоа" може стати хавбек збірної Росії.

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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Артем Будрін