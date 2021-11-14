Сеаду Колашинацу наклали гіпс на ногу.

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної Боснії і Герцеговини Сеад Колашинац зазнав серйозного пошкодження та пропустить поєдинок проти України у відборі на ЧС-2022.

Колашинац вийшов у стартовому складі на гру проти Фінляндії, але на 39-й хвилині був замінений. Сеад покидав поле за допомогою лікарів.

Як повідомляє Avaz.ba, 28-річний Колашинац серйозно травмувався, йому наклали гіпс і терміни відновлення не зазначаються.

Нагадаємо, що головний бомбардир боснійців також травмувався перед матчем з Україною.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У Боснії - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу.

Обслужить поєдинок іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матео Лаосом.

Автор: Артем Будрін