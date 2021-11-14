Вирішальний матч для збірної України в рамках групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 розсудить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Лінійними рефері будуть Пау Норберт Себраїн Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий суддя - Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
На системі відеоповторів також працюватимуть іспанці: Рікардо де Бургос Бенгоечеа та його асистент Гільєрмо Куадра Фернандес.
Зауважимо, що Антоніо Матеу Лаос судив фінал Ліги чемпіонів-2021, у якому "Челсі" здолав "Манчестер Сіті". Також авторитетний 44-річний рефері був визнаний найкращим суддею Ла Ліги за підсумками минулого сезону.
Лаос був головним арбітром матчу відбору до Євро-2020, коли збірна України перемогла Сербію з рахунком 5:0.
Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У Боснії - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу.
Боснійці зазнали важливих кадрових втрат перед поєдинком.