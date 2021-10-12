Збірна України вшосте зіграла внічию в кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України в черговому матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 приймала збірну Боснії і Герцеговини. Матч пройшов на "Арені Львів" і завершився внічию.

Україна активніше почала матч і змогла вийти вперед вже на 15-й хвилині - Віктор Циганков прострілив з лівого флангу на дальню штангу, а Андрій Ярмоленко в дотик замкнув передачу.

У першому таймі у "жовто-синіх" було ще два моменти, але Олександр Тимчик не переграв голкіпера, а Віктор Циганков головою пробив трохи неточно. Боснійці в другій половині тайму також двічі створювали моменти, але Андрій Пятов і оборонці захистили ворота.

Після перерви команди знову обмінялися моментами - Адам Наліч пробив головою поруч зі штангою, а Олександр Тимчик бив з правої в дальній, але і тут м'яч прокотився впритул з каркасом воріт.

Надалі Україна віддала ініціативу гостям, які змогли втілити свою перевагу в забитий м'яч - розіграли атаку як по нотах, і Анел Ахмедходжич відзначився ударом від кута воротарського в дальній кут.

У час, що залишився, Україна так і не змогла створити щось по-справжньому небезпечне біля воріт суперника.

Україна - Боснія і Герцеговина - 1:1

Гол: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77

Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Циганков (Булеца, 82), Шапаренко (Сидорчук, 72), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сікан, 72)

Боснія і Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чівич, Хаджіахметович, Наліч (Шарич, 58), Колашинац (Ковачевич), Гояк (Прчич, 58), Превляк (Демирович, 82), Джеко

Попередження: Чівич, Ахмедходжич, Превляк

Відео голів

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.

Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.

У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія у гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.

Автор: Антон Дудар