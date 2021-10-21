Погано йдуть справи в українських клубів в ЛЧ / фото REUTERS

На тижні пройшли матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, отже, позаду перше коло турніру і почали з'являтися перші його підсумки.

Вперше в історії Ліги чемпіонів перше коло групового етапу два або більше представника з однієї країни завершили без забитих голів.

Читайте такожПереписує історію футболу: Роналду встановив три нових рекорди єврокубківЙдеться, на превеликий жаль для українських уболівальників, про "Динамо" і "Шахтар", які не змогли відзначитися забитими голами в стартових трьох турах турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попереднім антирекордом для України в тих сезонах, коли на груповому етапі турніру брали участь дві команди, було 4 голи в сезонах 2006-07 і 2015-16.

"Динамо" в Лізі чемпіонів:

"Шахтар" у Лізі чемпіонів:

Автор: Владимир Медяник