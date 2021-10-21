Українські клуби ніяк не можуть відкрити рахунок забитим голам на євроарені.

На тижні пройшли матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, отже, позаду перше коло турніру і почали з'являтися перші його підсумки.

Вперше в історії Ліги чемпіонів перше коло групового етапу два або більше представника з однієї країни завершили без забитих голів.

Читайте такожПереписує історію футболу: Роналду встановив три нових рекорди єврокубківЙдеться, на превеликий жаль для українських уболівальників, про "Динамо" і "Шахтар", які не змогли відзначитися забитими голами в стартових трьох турах турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попереднім антирекордом для України в тих сезонах, коли на груповому етапі турніру брали участь дві команди, було 4 голи в сезонах 2006-07 і 2015-16.

"Динамо" в Лізі чемпіонів:

"Динамо" потрапило в групу Е, де їх суперниками є "Баварія", "Бенфіка" і "Барселона".

У першому турі "біло-сині" зіграли вніч з "Бенфікою" (0:0), у другому турі у гостях поступилися "Баварії" (0:5), у третьому турі програли "Барселоні" (0:1).

Після трьох турів "Динамо" з одним очком в активі йде на останньому місці в групі, "Барселона" (3 очки) - третя, "Бенфіка" (4) - друга, "Баварія" (9) - перша.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів:

"Шахтар" потрапив до групи D з "Реалом", міланським "Інтером" і молдавським "Шерифом".

У першому турі "гірники" сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), у другому несподівано зіграли внічию з "Інтером" (0:0), в третьому розгромно програли "Реалу" (0:5) у Києві.

З одним заробленим балом за три матчі "Шахтар" займає 4-е місце в своїй групі. Лідером квартету є " Шериф "(6 очок), другим йде "Реал" (6), третій рядок за "Інтером " (4).

Автор: Владимир Медяник