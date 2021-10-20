За три тури групового етапу "Шахтар" і "Динамо" не забили жодного разу.

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" розгромно програв "Реалу" (0:5), а "Динамо" поступилося "Барселоні" (0:1).

Таким чином, за три тури українські клуби на двох не змогли забити жодного голу.

Як повідомляє Tribuna, це антирекорд для України. Подібне сталося вперше в історії.

Навіть коли в Лізі чемпіонів брала участь одна українська команда, за підсумками трьох турів їй вдавалося забити як мінімум два голи.

Попереднім антирекордом для України в тих сезонах, коли на груповому етапі турніру брали участь дві команди, було 4 голи в сезонах 2006-07 і 2015-16.

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Коли в ЛЧ грали дві українські команди, тільки один раз одній з них не вдавалося забити в трьох стартових турах - "Шахтарю" в сезоні 2015-2016.

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"Шахтар" у перших трьох турах програв "Шерифу" (0:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0) і був розгромлений "Реалом" (0:5).

"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), розгромно програло "Баварії"(0:5), після чого мінімально поступилося "Барселоні" (0:1).

І "Шахтар", і "Динамо" займають у своїх групах останні місця.

Автор: Антон Дудар