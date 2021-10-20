Ще один невдалий результат для України в єврокубках.

Київське "Динамо" в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів на "Камп Ноу" зустрічалося з "Барселоною".

Перший тайм пройшов з солідною перевагою "Барселони". Ближче до середини тайму Люк де Йонг спершу пробив головою поруч зі штангою, а потім вже перевірив реакцію Георгія Бущана - форвард наносив обвідний удар, але український воротар зіграв чудово, зумівши перевести м'яч на кутовий.

Пізніше Бущан ще раз врятував киян, коли Сержиньо Дест розстрілював його майже з кута воротарського майданчика. Однак не минуло й хвилини, як "Барселона" все-таки вийшла вперед - Жерар Піке забив ударом з лінії воротарського майданчика. Кияни ж нічого по-справжньому небезпечного біля воріт суперника в першому таймі не створили.

Вже в дебюті другого тайму "Барса" могла збільшити свою перевагу, але Ансу Фаті дивом не влучив у ворота. У середині тайму хороший момент упустив Філіппе Коутіньо. Рахунок матчу в підсумку не змінився.

Зазначимо, що "Динамо" завершило поєдинок без ударів у площину воріт.

"Барселона" - "Динамо" - 1:0

Гол: Піке, 36

"Барселона": тер Штеген, Альба, Ленгле, Піке, Мінгеса (Коутіньо, 46), Дест, Гаві (Серхі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг, л. Де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора (Тимчик, 78), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена (Вітіньо, 61), Буяльський (Рамірес, 85), Циганков (Караваєв, 85), Супряга (Гармаш, 61)

Попередження: Ф. де Йонг

Відео голу

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

"Динамо" з 1 очком опустилося на останнє місце в групі Е. "Барселона" набрала перші 3 очки та піднялася на третю позицію. "Баварія" (6 очок) і "Бенфіка" (4) свій матч 3-го туру зіграють о 22.00.

"Динамо" не змогло забити у всіх трьох матчах групового етапу ЛЧ.

"Динамо" програло "Барселоні" в п'ятій поспіль особистій зустрічі та у восьмий раз в одинадцяти матчах (при трьох перемогах).

У 4-му турі "Динамо" прийматиме "Барселону" в Києві. Матч пройде 2 листопада.

Автор: Антон Дудар