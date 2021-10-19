Донецький "Шахтар" зіграв третій поєдинок на груповому раунді Ліги чемпіонів 2021/22. "Гірники" приймали вдома мадридський "Реал" і розгромно поступилися.
Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 0:5.
В першому таймі "Реал" завдав 14 ударів по воротах Анатолія Трубіна, але справжніх гольових моментів було обмаль. "Шахтар" теж не зміг створити достатньо нагод зі своїх поодиноких контратак.
На 38-й хвилині капітан "гірників" Сергій Кривцов допустив помилку: Лукас Васкес виконував навіс на Каріма Бензема, а захисник "Шахтаря" й збірної України постелився у підкаті та ненароком зрізав м'яча у власні ворота. Прикрий автогол, адже м'яч по-зрадницьки перелетів над Трубіним.
Після перерви справи для "Шахтаря" пішли ще гірше. Неймовірні речі почав демонструвати 21-річний вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор. Він оформив дубль, а потім віддав гольову передачу на Родріго Гоеса. Бензема в компенсований арбітром час поставив крапку в матчі.
"Шахтар" не спромігся забити навіть гол престижу.
"Шахтар" - "Реал" - 0:5
Голи: Кривцов, 38 (автогол), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1
"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74), Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Маркос Антоніо, 46), Фернандо (Мудрик, 74)
"Реал": Куртуа, Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ф. Менді (Марсело, 69), Модрич (Камавінга, 78), Каземіро (Вальверде, 78), Кроос, Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус Жуніор
Відео огляд поєдинку.
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"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу
- "Шахтар" має всього одне очко в поточному розіграші ЛЧ. В першому турі "гірники" програли молдавському "Шерифу". А потім в Києві була зафіксована безгольова нічия з "Інтером".
- В "Реала" тепер 6 очок в турнірній таблиці.
- В минулорічному розіграші ЛЧ клуби двічі зустрічалися і обидва рази перемогли "гірники": 3:2 на виїзді та 2:0 вдома.
У 4-му турі "Шахтар" третього листопада зіграє проти "Реала" в Мадриді.