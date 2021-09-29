"Динамо" повторило свою найбільшу поразку в єврокубках.

Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грало проти "Баварії". Матч пройшов у Мюнхені та завершився великою поразкою киян.

"Баварія" домінувала на полі в першому таймі і відзначилася двічі. Спершу мюнхенці забили з пенальті після того, як м'яч влучив у руку Сергію Сидорчуку. Роберт Левандовскі переграв Георгія Бущана з "точки", а в середині тайму оформив дубль, скориставшись пасом Томаса Мюллера.

У "Динамо" найкращий момент був наприкінці тайму, але Карлос де Пена не забив у контратаці - Мануель Нойєр врятував "Баварію", перевівши м'яч на кутовий.

Після перерви господарі продовжили контролювати ситуацію на полі, створили ряд моментів і в середині тайму забили ще раз. "Динамо" втратило м'яч в атаці, пішов блискавичний контрвипад, який завершив Серж Гнабрі, вколотивши м'яч під поперечину.

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Ще через три хвилини у воротах "Динамо" побував ще один м'яч - Лерой Сане хотів подавати з лівого флангу, але м'яч зрізався у ворота, до чого не був готовий Бущан.

У кінцівці "Динамо" пропустило ще раз - Ерік Шупо-Мотінг відзначився ударом головою.

"Баварія" - "Динамо" - 5:0

Голи: Левандовскі, 12 (з пенальті), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг, 87

"Баварія": Нойєр, Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар, 69), Кімміх, Горецька (Забітцер, 79), Гнабрі (Мусіала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79), Левандовскі (Шупо-Мотінг, 79)

"Динамо": Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко (Шепелєв, 46), де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Гармаш (Супряга, 70)

Попередження: Ернандес - Тимчик

Відео голів

"Баварія" - "Динамо": підсумки матчу

Після двох турів у "Динамо" - 1 очко, кияни посідають третє місце в групі Е.

"Баварія" набрала 6 очок і очолює таблицю групи Е. У "Бенфіки" - 4 очки, у "Барселони" - 0.

Кияни повторили свою найбільшу поразку в єврокубках. Попереднього разу вони програли з рахунком 0:5 "Челcі" в Лізі Європи 2018-2019.

"Динамо" не забило у другому поспіль матчі ЛЧ.

Автор: Антон Дудар