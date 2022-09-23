Україна розгромила Вірменію в першому матчі Ліги націй УЄФА.

У суботу, 24 вересня, національна збірна України з футболу зіграє поєдинок п'ятого туру групового турніру Ліги націй УЄФА.

Суперником команди Олександра Петракова стане збірна Вірменії.

Гра пройде в Єревані на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Обслужить цю зустріч суддівська бригада з Португалії на чолі з Жоау Пінейру. Його асистенти - Бруну Алвеш Жезус і Лусіану Майя. Четвертий арбітр - Андре Нарцису.

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Вірменія - Україна: прогноз букмекерів на поєдинок Ліги націй

Збірна України здобула перемогу в першому матчі проти Вірменії у поточному сезоні Ліги націй з рахунком 3:0. Голи забивали Малиновський, Караваєв і Миколенко.

Вірменія - Україна: трансляція

У прямому ефірі матч покажуть телеканали "1+1", "ICTV", "Суспільне" та "Інтер" в рамках інформаційного марафону "Єдині новини". Канали транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах і в мережі цифрового телебачення Т2.

Відеотрансляція матчу Вірменії та України також відбудеться на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Початок поєдинку о 16:00 за київським часом. Коментувати зустріч буде Андрій Столярчук.

Нагадаємо, 21 вересня, збірна України зіграла перенесений матч першого туру групового турніру Ліги націй проти Шотландії. Матч в Глазго завершився розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

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Команда Олександра Петракова потрапила до групи 1 дивізіону В, де її суперниками стали Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Перший свій матч у новому сезоні Ліги націй збірна України грала 8 червня проти Ірландії на виїзді і виграла з рахунком 1:0. Переможний гол забив Віктор Циганков. Наступним суперником українців стала Вірменія, яку команда Петракова 11 червня розгромила з рахунком 3:0. 14 червня Україна зіграла матч-відповідь проти Ірландії, розписавши мирову 1:1.

Команда, яка займе перше місце в групі 1 дивізіону в зможе піднятися в елітний дивізіон Ліги націй - дивізіон А. Аутсайдер цієї групи відправиться в дивізіон С.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні А, але вилетіла в дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин в Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

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