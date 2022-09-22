Команда Петракова спробує реабілітуватися за фіаско в грі з Шотландією.

У суботу, 24 вересня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги націй збірна України зіграє проти команди Вірменії.

Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

Обслужить цю зустріч суддівська бригада з Португалії на чолі з Жоау Пінейру. Його асистенти - Бруну Алвеш Жезус і Лусіану Майя. Четвертий арбітр - Андре Нарцису.

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Вірменія - Україна: прогноз

Букмекери вважають беззаперечними фаворитом майбутнього поєдинку підопічних Олександра Петракова.

На перемогу збірної України приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50, на нічийний результат - 4,10. Тріумф національної команди Вірменії оцінюється коефіцієнтом 8,00.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 0:1 на користь збірної України. Коефіцієнт на даний результат - 5,70.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся перенесений матч 1-го туру групової стадії Ліги націй УЄФА, в якому збірна України в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" з розгромним рахунком програла Шотландії (0:3).

Перемога над Україною дозволила шотландцям вийти на перше місце в групі.

Турнірне становище в групі 1 дивізіону В

Збірна України в Лізі націй сезону 2022/2023

Команда Олександра Петракова потрапила до групи 1 дивізіону В, де її суперниками стали Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Перший свій матч у новому сезоні Ліги націй збірна України грала 8 червня проти Ірландії на виїзді і виграла з рахунком 1:0. Переможний гол забив Віктор Циганков. Наступним суперником українців стала Вірменія, яку команда Петракова 11 червня розгромила з рахунком 3:0. Забивали Малиновський, Караваєв і Миколенко. 14 червня Україна зіграла матч-відповідь проти Ірландії, розписавши мирову 1:1.

Команда, яка займе перше місце в групі 1 дивізіону в зможе піднятися в елітний дивізіон Ліги націй - дивізіон А. Аутсайдер цієї групи відправиться в дивізіон С.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні А, але вилетіла в дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин в Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

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