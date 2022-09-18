Олександр Петраков не зможе розраховувати на Едуарда Соболя у вересневих іграх збірної України.

Футболіст бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь отримав травму і не допоможе збірній України у вирішальних іграх групового турніру Ліги націй УЄФА.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 27-річний захисник отримав пошкодження привідного м'яза на тренуванні у своєму клубі.

Лікування і відновлення триватиме близько двох тижнів, тому Едуард не зможе зіграти у вересневих іграх збірної України в Лізі націй.

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Додамо, що це вже не перша втрата української збірної перед вересневими поєдинками.

Раніше головний тренер національної команди Олександр Петраков довикликав до лав збірної України воротарів Анатолія Трубіна та Євгена Волинця, а також півзахисника Данила Ігнатенка замість травмованих Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Крім того, в заключних матчах Ліги націй Олександр Петраков не зможе розраховувати на одного з лідерів "синьо-жовтих" Олександра Зінченка. Хавбек травмувався на тренуванні "канонірів" напередодні збору національної команди.

Нагадаємо, підопічним Олександра Петракова належить зіграти три матчі в Лізі націй - двічі проти Шотландії (21 і 27 вересня) і на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Збірна України зіграла в нинішньому сезоні Ліги націй три поєдинки. Підопічні Петракова обіграли на виїзді Ірландію (1:0), розгромили в номінально домашньому матчі Вірменію (3:0) і зіграли внічию матч-відповідь проти Ірландії (1:1).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце в групі B1, набравши сім очок.

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