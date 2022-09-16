Олександр Зінченко отримав травму на тренуванні "Арсеналу".

Один з ключових гравців збірної України Олександр Зінченко отримав травму і не зможе допомогти національній команді у вирішальних матчах групового турніру Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

Як повідомляє прес-служба УАФ, Зінченко травмувався на тренуванні лондонського "Арсеналу" і тепер буде відновлюватися близько 2 тижнів.

Зазначимо, що раніше у Зінченка вже були проблеми зі здоров'ям, через які він пропустив два матчі "канонірів". Всього в поточній кампанії українець провів за лондонську команду п'ять поєдинків, відзначившись однією гольовою передачею.

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Додамо, що раніше збірна України через травми втратила півзахисника Миколу Шапаренка та воротаря Георгія Бущана. Таким чином, Олександр Петраков зіткнувся з серйозними кадровими проблемами перед вересневим збором національної команди.

Підопічним Олександра Петракова належить зіграти три матчі в Лізі націй - двічі проти Шотландії (21 і 27 вересня) і на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, збірна України зіграла в нинішньому сезоні Ліги націй три поєдинки. Підопічні Петракова обіграли На виїзді Ірландію (1:0), розгромили в номінально домашньому матчі Вірменію (3:0) і зіграли внічию матч-відповідь проти Ірландії (1:1).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце в групі B1, набравши сім очок.

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