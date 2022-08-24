Олександр Зінченко має найкращий відсоток перемог у чемпіонаті Англії.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко, який цього літа перебрався з "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал", побив рекорд за відсотком перемог в англійській Прем'єр лізі.

Український футболіст провів в АПЛ вже 79 матчів, а його команда здобувала перемогу в 82,3% випадків.

За цим показником він займає перше місце. Друге місце займає знаменитий нідерландський футболіст Ар'єн Роббен, який виступав за "Челсі", (82,1%), замикає трійку іспанський захисник "Манчестер Сіті" Емерік Ляпорт (81,5%).

Варто відзначити, що в рейтингу враховувалися тільки ті футболісти, які зіграли в АПЛ більше 50 матчів.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" з Олександром Зінченком дуже потужно стартував у новому сезоні АПЛ. "Каноніри" виграли три матчі з трьох і займають перше місце в турнірній таблиці. У 1-му турі "Арсенал" здолав "Крістал Пелас" ( 2:0), у 2-му турі був розбитий "Лестер" (4:2), а в 3-му турі "каноніри" розгромили "Борнмут" (3:0).

Олександр Зінченко був представлений в якості гравця "Арсеналу" 22 липня. Українець підписав з "канонірами" контракт до 2026 року. Лондонський клуб заплатив "Манчестер Сіті" за трансфер 25-річного півзахисника 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

Вас також можуть зацікавити новини: