"Арсенал" переміг у першому турі нового сезону чемпіонату Англії.

5 серпня стартував чемпіонат Англії.

У першому поєдинку першого туру відбулося лондонське дербі. "Крістал Пелас" поступився "Арсеналу" - 0:2. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі й допоміг команді Мікеля Артети відкрити рахунок.

На 20-й хвилині він головою віддав гольову передачу на Габріела Мартінеллі. Це був перший офіційний поєдинок півзахисника збірної України за нову команду. Зінченко провів на полі 83 хвилини й був замінений на Кірана Тірні.

Портал WhoScored поставив українцю 8,1 бала. Це найкраща оцінка не тільки у складі "Арсенала", але й в обох командах.

"Крістал Пелас" - "Арсенал" - 0:2

Голи: Мартінеллі 20, Гехі 85 (автогол)

"Крістал Пелас": Гуаїта – Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл – Шлупп (Хьюз 86), Дукуре (Милівійович 75) – Айю, Езе (Ебіовеї 86), Заа – Едуар (Матета 58)

"Арсенал": Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні 83) – Парті, Джака – Сака, Едегор (Локонга 90+3), Мартінеллі – Жезус (Нкетіа 83)

Нагадаємо, що цим літом "Арсенал" викупив у "Манчестер Сіті" контракт Зінченка за 35 млн євро.

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