Захисник національної збірної України Едуард Соболь, який став триразовим чемпіоном Бельгії, був визнаний автором найкращого голу "Брюгге" у сезоні 2021/2022.
Про це повідомляти офіційний сайт бельгійського клубу.
У чемпіонаті Бельгії з футболу підопічні Альфреда Шройдера відзначилися 80 забитими голами, проте саме гол українців у ворота віце-чемпіона країни "Юніон Сент-Жиллуа" (1:0) в серпні 2021-го обійшов всіх конкурентів на думку вболівальників.
Нагадаємо, 27-річний захисник після подачі кутового і виносу м'яча за межі штрафного потужно пробив з льоту. Голкіпер суперника с таким ударом впоратися не зміг
Відео голу Едуарда Соболя:
Примітно, що це був єдиний гол Едуарда Соболя в сезоні.
На рахунку українського захисника 36 матчів за "Брюгге" у всіх турнірах, в яких Соболь відзначився також чотирма асистами.
Нагадаємо, Едуард Соболь через проблеми зі здоров'ям не зумів допомогти збірній України в поєдинках плей-офф відбору ЧС-2022 з Шотландією (3:1) і Уельсом (0:1), а також в матчах Ліги націй з Ірландією (1:0), Вірменією (3:0) і грі у відповідь з ірландцями (1:1).
Едуард Соболь: кар'єра
- Едуард - вихованець ДЮСШ ФК "Металург" Запоріжжя.
- Соболь виступав за такі команди: "Металург" Запоріжжя, "Шахтар", "Металург" Донецьк, "Металіст", "Зоря", "Славія" (Чехія), "Яблонець" (Чехія).
- Соболь виступає за бельгійський "Брюгге" з 2019 року – спочатку на правах оренди, а потім "Шахтар" продав захисника.
- У футболці "Брюгге" Едуард зіграв 110 поєдинків - 3 голи, 14 асистів.
- З "Шахтарем" ставав двічі чемпіоном України, з "Брюгге" тричі вигравав чемпіонат Бельгії.
- За національну збірну України Соболь зіграв 27 матчів.