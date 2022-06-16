Едуард Соболь забив тільки один гол у цьому сезоні, але саме його фанати "Брюгге" визнали найкращим.

Захисник національної збірної України Едуард Соболь, який став триразовим чемпіоном Бельгії, був визнаний автором найкращого голу "Брюгге" у сезоні 2021/2022.

Про це повідомляти офіційний сайт бельгійського клубу.

У чемпіонаті Бельгії з футболу підопічні Альфреда Шройдера відзначилися 80 забитими голами, проте саме гол українців у ворота віце-чемпіона країни "Юніон Сент-Жиллуа" (1:0) в серпні 2021-го обійшов всіх конкурентів на думку вболівальників.

Нагадаємо, 27-річний захисник після подачі кутового і виносу м'яча за межі штрафного потужно пробив з льоту. Голкіпер суперника с таким ударом впоратися не зміг

Відео голу Едуарда Соболя:

Примітно, що це був єдиний гол Едуарда Соболя в сезоні.

На рахунку українського захисника 36 матчів за "Брюгге" у всіх турнірах, в яких Соболь відзначився також чотирма асистами.

Нагадаємо, Едуард Соболь через проблеми зі здоров'ям не зумів допомогти збірній України в поєдинках плей-офф відбору ЧС-2022 з Шотландією (3:1) і Уельсом (0:1), а також в матчах Ліги націй з Ірландією (1:0), Вірменією (3:0) і грі у відповідь з ірландцями (1:1).

Едуард Соболь: кар'єра