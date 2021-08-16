Едуард Соболь провів суперечливий матч.

Український захисник Едуард Соболь зіграв за "Брюгге" в матчі 4-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюлте-Варегем".

Соболь відзначився гольовою передачею, а пізніше був вилучений з поля.

На 75-й хвилині українець в дотик віддав гольовий пас на Шарля де Кетеларе, який встановив остаточний рахунок у матчі - 4:0.

Вже в компенсований до другого тайму час Соболь отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Українець у необов'язковій ситуації сфолив у центрі поля.

Зазначимо, що це друге вилучення для Соболя за час виступів у складі "Брюгге".

У поточному сезоні для українця це був третій матч за "Брюгге". В його активі 1 гол і 1 гольова передача.

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Автор: Антон Дудар