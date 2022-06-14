Збірна України втратила перші очки в новому сезоні Ліги націй.

У вівторок, 14 червня, в рамках групового етапу Ліги націй збірна України грала проти Ірландії.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу Україна - Ірландія.

Зустріч проходила на муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля і завершилася внічию - 1:1. Матч судила бригада арбітрів з Туреччини на чолі з 40-річним Алі Палабийиком.

Рахунок у грі відкрили футболісти збірної Ірландії. На 31-й хвилині Коллінз перехопив м'яч у центрі поля, пройшов кількох гравців збірної України і пробив без шансів для воротаря.

У дебюті другої половини гри футболісти української збірної зрівняли рахунок. Ярмоленко увірвався в штрафну на 47-й хвилині, прострілив на дальню штангу, де залишився неприкритий Довбик, який перевів м'яч у сітку воріт.

Україна – Ірландія – 1:1

Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко

Ірландія: Келлехер, Макклін, Ленніхен, О'Ші, Коллінз, Моламбі (Хендрік, 67), Каллен, Браун, Найт (Хуріхейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робінсон, 57)

Попередження: Забарний, 49, Ярмоленко, 51, Зінченко, 79 – Браун, 65, Ленніхен, 81

Відео голів:

Повний матч Україна - Ірландія доступний у записі на платформі Київстар ТБ.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи збірна Шотландії в гостях здобула розгромну перемогу над збірною Вірменії з рахунком 4:1.

Збірна України зберегла лідерство у турнірній таблиці групи 1 дивізіону В. В активі підопічних Олександра Петракова 7 набраних очок після трьох матчів. На другій позиції йде Шотландія із 6 балами. Ірландія (4) – третя. Збірна Вірменії з 3 очками займає останній рядок.