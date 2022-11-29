Англії достатньо не програти Уельсу, щоб забронювати собі місце в плей-офф ЧС-2022.

У вівторок, 29 листопада, в рамках третього туру групового турніру чемпіонату світу з футболу збірна Англії зіграє проти національної команди Уельсу.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ахмад бін Алі" в місті Ер-Райян.

Збірна Англії дуже потужно стартувала на ЧС-2022, розгромивши в першому турі команду Ірану з рахунком 6:2. Уже в другому турі англійці могли гарантувати собі місце в плей-офф турніру, але несподівано не змогли обіграти збірну США, зігравши внічию 0:0.

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Збірна Уельсу також зіграла внічию з американцями, у 1-му турі їх дуель завершилася з рахунком 1:1. У другому турі валлійці сенсаційно програли збірній Ірану (0:2), чим сильно ускладнили собі завдання вийти з групи.

Збірну Уельсу може влаштувати тільки перемога в матчі з Англією, щоб сподіватися на плей-офф, але правильний результат повинен бути і в паралельній грі між Іраном і США. Англії досить нічиєї, щоб вийти в 1/8, при певних розкладах не буде катастрофою і поразка.

Додамо, що збірні Англії та Уельсу провели між собою 103 матчі, такій кількості протистоянь можуть позаздрити багато клубів європейських чемпіонатів. Незважаючи на статус дербі, у англійців колосальна перевага - 68 перемог і лише 14 поразок.

Останній раз команди зустрічалися між собою в товариському поєдинку в 2020 році, тоді з рахунком 3:0 перемогла Англія. У 2016 році Уельс програв на чемпіонаті Європи з рахунком 1:2.

Уельс - Англія: прогноз

На думку букмекерів, безперечним фаворитом цього протистояння є футболісти збірної Англії. Так, коефіцієнт на їх перемогу становить 1,49. У той же час на нічию можна поставити за 4,40, а на Уельс - за 7,80.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,20. Гол Уельсу оцінюють в 1,90, а на те, що відзначиться збірна Англії, можна поставити за 1,15.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу англійців з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,80.

Уельс - Англія: трансляція

В Україні поєдинок третього туру ЧС-2022 між командами Англії та Уельсу в прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

В ефірі місцевих телеканалів Суспільного матч буде показано у повторі о 23:50.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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