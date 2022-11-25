Гарет Бейл / фото REUTERS

У п'ятницю, 25 листопада, в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Вельсу грала проти національної команди Ірану. 

У першому таймі Іран забив гол, який був скасований через положення поза грою в Алі Голізаде. Найцікавіше відбулося наприкінці поєдинку, коли воротар Вельсу Вейн Геннессі отримав червону картку. Це трапилося на 86-й хвилині. Іран скористався такою нагодою і двічі забив. У підсумку на табло - 0:2.

В іншому матчі квартету В Англія зіграє проти США 25 листопада о 21:00 за київським часом. В першому турі США та Вельс розписали нічию, а Іран був знищений віце-чемпіонами Європи.

Відео дня

Вельс – Іран – 0:2

Голи: Чешмі 90+8, Разаеян (90+11)

Вельс: Геннессі – Девіс, Родон, Мефем – Вільямс, Ремсі (Ворд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Вілсон (Джеймс 58), Бейл, Мур

Іран: Хоссейні - Мохаммаді, Маджид, Пураліганджі, Разаеян - Хаджсафі (Торабі 77), Езатолахі (Карімі 83), Ахмад Нуроллахі (Чешмі 78), Голізадеш (Джаханбахш 77) - Таремі, Азмун

Вилучення:Геннессі (86)

Відео голів матчу Вельс - Іран

У наступному турі Іран зіграє зі збірною США, а Вельс поміряється силами з національною командою Англії. Матчі заплановані на 29 листопада.

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