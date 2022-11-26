У п'ятницю, 25 листопада, в рамках другого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу збірна Англії не змогла обіграти національну команду США.
Англія - США - 0:0
Англія: Пікфорд - Шоу, Магвайр, Стоунз, Тріпп’єр - Маунт, Райс, Беллінгем (Гендерсон, 69) - Стерлінг (Гріліш, 68), Кейн, Сака (Рашфорд, 78)
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США: Тернер - Робінсон, Рім, Циммерман, Дест (Ш. Мур, 77) - Муса, Адамс, Маккенні (Ааронсон, 76) - Пулішич, Райт (Рейна, 82), Веа (Саргент, 83)
Це вже 5-й поєдинок на цьому мундіалі, в якому голів не забивали.
Група В: чемпіонат світу в Катарі
- У першому турі Англія розбила вщент Іран, а США розписали нічию з Вельсом.
- В другому турі Іран сенсаційно обіграв Вельс.
- У третьому турі 29 листопада Англія зіграє проти Вельса, а США зустрінуться з Іраном.
Турнірна таблиця квартету В
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