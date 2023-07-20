Київське "Динамо" продовжує готуватися до нового сезону.

У четвер, 20 липня, київське "Динамо" зіграло черговий товариський поєдинок в рамках тренувального збору в Австрії.

Підопічні Мірчі Луческу з рахунком 9:0 обіграли австрійський клуб "Аустрія Клагенфурт".

У першій половині зустрічі кияни забили п'ять голів у ворота суперника. Дублем відзначився Владислав Ванат, ще по одному м'ячу забили Богдан Лєднєв, Самба Діалло і Антон Царенко.

У другому таймі "біло-сині" ще чотири рази засмутили суперника - забивали Самба Діалло, Богдан Лєднєв, Олександр Караваєв та Олександр Андрієвський.

"Динамо" - "Аустрія Клагенфурт" - 9:0

Голи: Ванат, 8, 33, Лєднєв, 15, 74, Царенко, 41, Діалло, 43, 59, Караваєв, 77, Андрієвський, 90

Огляд матчу:

Відзначимо, що в рамках підготовки до нового сезону "Динамо" зіграло вже сім матчів. Підопічні Мірчі Луческу раніше розгромили бухарестське "Динамо" (4:1), австрійський "Вольфсберг" (8:0), словацький "Триглав" (9:0), кіпрський клуб "Аріс" (4:0), а також з мінімальним рахунком обіграли Саудівський "Аль-Хіляль" (1:0) і зіграли внічию проти швейцарського "Янг Бойз" (3:3).

Нагадаємо, перший офіційний матч нового сезону "Динамо" зіграє 30 липня. В рамках першого туру УПЛ кияни зустрінуться з "Минаєм".

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