Перемогу київському клубу приніс гол Віталія Буяльського.

У середу, 19 липня, київське "Динамо" зіграло контрольний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону проти саудівського "Аль-Хіляля".

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "біло-синіх".

Автором єдиного забитого м'яча в поєдинку став Віталій Буяльський. Півзахисник "Динамо" відкрив рахунок на 5-й хвилині матчу після передачі Олександра Тимчика.

"Аль-Хіляль" - "Динамо" - 0:1

Гол: Буяльський, 5

"Аль-Хіляль"(стартовий склад): Аль-Муаюф, Аль-Хамдан, Майкл, Абдулхамід, Аль-Болеахі, Н. Аль-Давсарі, С. Аль-Давсарі, Каррільо, Кулібалі, Невеш, Мілінковіч-Савіч

"Динамо": Бущан (Нещерет, 71), Дубінчак (Малюк, 84), Біловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тимчик (Вівчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Царенко, 81), Буяльський (Андрієвський, 81), Кабаєв (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваєв, 71), Беніто (Ванат, 71)

Огляд матчу:

Відзначимо, що в стартовому складі "Аль-Хіляля" на матч проти "Динамо" вийшли три зіркові новачки команди - Каліду Кулібалі, Рубен Невеш і Сергій Мілінкович-Савич. За трансфери цих гравців саудівський клуб заплатив 118 мільйонів євро.

Додамо, що "Аль-Хіляль" є найтитулованішим клубом Саудівської Аравії. Вони вигравали чемпіонат країни 18 разів, 17 разів ставали володарями кубка країни, чотири рази перемагали в азіатській Лізі чемпіонів, а також вигравали інші турніри.

Київське "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону зіграло шість матчів. Рані "біло-сині" виграли у бухарестського "Динамо" (4:1), розгромили "Вольфсберг" (8:0) і словацький "Триглав" (9:0), а також зіграли внічию з "Янг Бойз" (3:3) і розбили кіпрський клуб "Аріс" (4:0).

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує 28 липня. "Динамо" в першому турі УПЛ зіграє проти "Миная". Поєдинок відбудеться 30 липня.

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