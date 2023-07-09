"Біло-сині" з рахунком 8:0 виграли у австрійського клубу "Вольфсбергер"

У неділю, 8 липня, київське "Динамо" зіграло контрольний поєдинок проти австрійського клубу "Вольфсбергер".

Гра завершилася нищівною перемогою "біло-синіх" з рахунком 8:0.

У першому таймі кияни забили два м'ячі - на 6-й хвилині відзначився Богдан Лєднєв, на 26-й хвилині перевагу "біло-синіх" подвоїв Владислав Кабаєв.

У другому таймі футболісти "Динамо" влаштували супернику погром, забивши ще шість разів.

Один з голів забив зірковий нападник Андрій Ярмоленко, який у червні повернувся до київського клубу. Капітан збірної України отримав м'яч у штрафному суперника, ефектно обіграв воротаря і відправив м'яч у сітку потужним ударом з лівої ноги.

Відео голу Ярмоленка:

Також у другому таймі голами у складі "Динамо" відзначився Володимир Шепелєв, Владислав Кабаєв, Буяльський і двічі Беніто.

"Динамо" - "Вольфсбергер" - 8:0

Голи: Лєднєв, 6, Кабаєв, 26, 58, Шепелєв, 47, Беніто, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльський, 89

Огляд матчу:

Додамо, що київське "Динамо" провело вже другий матч в рамках тренувального збору, який команда проводить в Австрії. У першій контрольній грі "біло-сині" розгромили бухарестське "Динамо" з рахунком 4:1.

Наступний свій матч на зборах "Динамо" зіграє 12 червня проти швейцарського "Янг Бойз". Також у киян заплановані ігри проти кіпрського клубу "Аріс" (16 липня) і саудівського "Аль-Хіляля" (19 липня).

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