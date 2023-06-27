Андрій знову в "Динамо" після шести років паузи.

Київське "Динамо" офіційно оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до клубу. Після кількох днів натяків у соціальних мережах за допомогою світлин та відео "біло-сині" все-таки остаточно повідомили про приєднання півзахисника на своєму сайті.

Контракт між сторонами був підписаний на два роки.

Кияни представили футболіста роликом, у якому взяв участь президент клубу Ігор Суркіс. Андрій заявив, що час повертатися додому.

"Мірча Луческу був одним з ініціаторів повернення Андрія додому і хотів, щоб цей трансфер було здійснено ще минулої зими. За незалежними від нас обставинами, підписання договору з Ярмоленком довелося відкласти до літа. Впевнений, що з Андрієм ми досягли б набагато більшого в другій частині минулого сезону", - прокоментував цей трансфер Ігор Суркіс.

Ярмоленко повернувся у "Динамо" після шестирічної відсутності. У період з 2006 по 2017 роки він перебував у структурі киян. Свій дебютний матч за першу команду "біло-синіх" Андрій зіграв 11 травня 2008-го, а загалом провів 340 матчів – більше ніж у всіх інших клубах разом взятих.

У 2017-му році вінгера купила "Боруссія" Дортмунд за 25 мільйонів євро, а ще через рік лондонський "Вест Гем" заплатив німецькому клубові 20 млн євро за трансфер українця. В Англії футболіст провів чотири сезони, після чого перебрався у "Аль-Айн" з ОАЕ, де грав ще один рік.

У травні цього року стало "Аль-Айн" на своїх офіційних ресурсах попрощався з гравцем, хоча його контракт офіційно завершувався 30 червня і мав опцію продовження ще на один рік.

Додамо, що Ярмоленко є поточним капітаном збірної України. Також він перебуває на першому місці у списку рекордсменів "синьо-жовтих" за проведеними матчами. На його рахунку 45 голів та 26 асистів у 115 поєдинках.

Відзначимо, що "Динамо" уже розпочало підготовку до нового сезону. Однак поки команда тренується без збірників. Футболісти, котрі грали за "синьо-жовтих" у червневих матчах (у тому числі і Ярмоленко), приєднаються до команди Луческу на початку липня на зборах в Австрії.

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