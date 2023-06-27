Він є вихованцем харківського та київського футболу.

Київське "Динамо" оголосило про відхід з команди нападника Артема Бєсєдіна. Відповідну інформацію клуб опублікував на своєму офіційному сайті.

Футболіст отримав статус вільного агента, не зважаючи на те, що його контракт був чинним до кінця 2024-го року. Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як клуб ухвалив таке рішення:

"Артем Бєсєдін прийшов до мене на милицях – він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і попри довгостроковий контракт з "Динамо", домовилися про те, що він отримає статус вільного агента. Бажаю йому удачі!", - передає слова Суркіса "ТаТоТаке".

Бєсєдін приєднався до структури "Динамо" у 16-річному віці – у 2012-му році. До того він виховувався у ряді харківських футбольних шкіл та клубів.

Спочатку у його кар’єрі після молодіжних команд "біло-синіх" була оренда до "Металіста", а у 2016-му році він почав на повноцінній основі грати за першу команду "Динамо". Загалом на його рахунку 143 матчі у складі киян, у яких він забив 35 голів і віддав 13 асистів. Разом із столичним клубом Бєсєдін виграв п’ять трофеїв: два титули чемпіона України, два Суперкубки України та Кубок України.

За період своїх виступів у "Динамо" Бєсєдін неодноразово викликався до національної збірної України. За "синьо-жовтих" він відзначився двома голами у 19 матчах.

Останні півроку нападник провів в оренді в кіпрському клубі "Омонія". Наприкінці травня він отримав травму, через яку досі перебуває у лазареті.

Додамо, що аналітичний портал Transfermarkt оцінює 27-річного футболіста в 1,2 млн євро.

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