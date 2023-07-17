Голами у складі київського клубу відзначилися Сидорчук, Беніто і Волошин.

У неділю, 16 липня, київське "Динамо" зіграло черговий контрольний матч в рамках тренувального збору в Австрії.

"Біло-сині" здобули розгромну перемогу над чинним чемпіоном Кіпру "Арісом" з рахунком 4:0.

У першому таймі підопічні Мірчі Луческу забили один гол - на 42-й хвилині відзначився капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

У другому таймі кияни забили тричі. На 49-й хвилині забив Беніто, а на 88-й і 90+1-й хвилинах дублем відзначився Назар Волошин.

"Динамо" - "Аріс" - 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 49, Волошин, 88, 90+1

"Динамо": Бущан (Нещерет, 79), Дубінчак, Біловар (Дячук, 79), Попов (Боль, 79), Тимчик (Малиш, 79), Сидорчук (Андрієвський, 67), Шапаренко (Шепелєв, 67), Буяльський (Царенко, 67), Кабаєв (Діалло, 61), Ледньов (Волошин, 61), Беніто (Караваєв, 67)

"Аріс"(стартовий склад): Баджи, Браун, Каджу, Деметріу, Медіуб, Монтнор, Сане, Стемпінскі, Сзоке, Шполярич, Яндаль

Попередження: Сидорчук (33) - Сане (25)

Огляд матчу:

Відзначимо, що в рамках тренувального збору в Австрії "Динамо" зіграло вже п'ятий матч. Кияни виграли три гри і один раз зіграли внічию. "Біло-сині" виграли у бухарестського "Динамо" (4:1), розгромили "Вольфсберг" (8:0) і словацький "Триглав" (9:0), а також зіграли внічию з "Янг Бойз" (3:3).

Наступний свій матч "Динамо" зіграє 19 липня. Суперником "біло-синіх" буде саудівський клуб "Аль-Хіляль".

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