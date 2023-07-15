Андрій Ярмоленко повернувся в "Динамо" через шість років.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів про своє повернення в київське "Динамо".

33-річний нападник зізнався, що до нього проявляли інтерес клуби з європейських топ-ліг, проте він був налаштований повернутися в стан "біло-синіх".

"Чому не повернувся в "Динамо" рік тому? Були на це свої причини. Думаю, зараз не варто про це говорити. Напевно, був не той час, щоб повернутися. Зараз, я вважаю, цей момент настав.

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Ми постійно спілкувалися з Ігорем Суркісом, розмовляли про перехід взимку, але у мене був діючий контракт з "Аль-Айном". Я нічого не міг зробити, чекали до літа. Коли вже стало зрозуміло, що я можу підписувати контракт вільним агентом, то я відмовив усім клубам, які виходили з пропозиціями. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований повернутися додому.

Були варіанти з різних країн, але мій агент і сім'я бачили, чого я хочу. Я давав зрозуміти, що які б гроші не пропонували, мене не цікавили ці пропозиції.

Топ-чемпіонати? Так, були команди з Італії та Іспанії, але я навіть не розглядав ці варіанти.

Ніхто мене від переходу в "Динамо" не відмовляв. Мої друзі, сім'я знають, що якщо я щось вирішив, то змінити мою думку буде складно. Це моє рішення, моє життя, моя кар'єра", - розповів Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "Динамо".

Андрій Ярмоленко повернувся в "Динамо" цього літа. 33-річний форвард перейшов до київського клубу на правах вільного агента. Він уклав з "біло-синіми" контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Ярмоленко грав за "Динамо" з 2006 по 2017 рік. Потім він перебрався в дортмундську "Боруссію". Також він виступав за "Вест Хем" і "Аль-Айн". У складі київського клубу нападник зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 гольових передач.

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