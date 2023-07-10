"Динамо" продовжує громити суперників на зборах.

У неділю, 9 липня, київське "Динамо" в рамках тренувального збору в Австрії зіграло контрольний матч проти словенського клубу "Триглав".

Гра завершилася розгромною перемогою "біло-синіх" з рахунком 9:0.

У першому таймі футболісти "Динамо" забили три голи своєму супернику. Дублем відзначився Андрій Ярмоленко, який у червні повернувся до київського клубу. Ще один м'яч в активі Віталія Буяльського.

У другому таймі "біло-сині" забили ще шість голів. По два м'ячі в активі Самби Діалло і Назара Волошина, ще по голу забили Богдан Лєднєв і Олександр Яцик.

"Динамо" - "Триглав" - 9:0

Голи: Ярмоленко (2), Діалло (2), Волошин (2), Буяльський, Лєднєв, Яцик

Стартовий склад"Динамо": Бущан, Тимчик, Дячук, Біловар, Дубінчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто

У 2-му таймі на заміни виходили: Моргун, Караваєв, Боль, Попов, Малюк, Рамадані, Яцик, Царенко, Лєднєв, Діалло, Волошин

Огляд матчу:

Варто відзначити, що це був третій матч "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону. У другій грі поспіль "біло-сині" завдають нищівних поразок своїм суперникам. Раніше кияни перемогли бухарестське "Динамо" з рахунком 4:1 і австрійський клуб "Вольфсбергер" з рахунком 8:0.

В рамках тренувального збору у "Динамо" ще заплановані ігри проти швейцарського клубу "Янг Бойз" (12 липня), кіпрського "Аріса" (16 липня) і саудівського "Аль-Хіляля" (19 липня).

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