"Біло-сині" двічі вели в рахунку, проте ледь не програли матч.

У середу, 12 липня, київське "Динамо" зіграло черговий контрольний матч в рамках тренувального збору в Австрії.

Суперником "біло-синіх" був швейцарський "Янг Бойз". Гра завершилася з рахунком 3:3.

Підопічні Мірчі Луческу першими вийшли вперед - на 9-й хвилині гол забив Владислав Дубінчак. На 19-й хвилині зустрічі Елія Мешак зрівняв рахунок. Через три хвилини кияни вдруге вийшли вперед завдяки голу Беніто.

Однак перевагу "біло-сині" знову не змогли втримати. На 36-й хвилині "Янг Бойзу" вдалося зрівняти рахунок у грі - пенальті реалізував Жан-П'єр Нсаме. На 64-й хвилині швейцарці забили третій гол у ворота "Динамо" і повели в рахунку. Автор взяття воріт - Лукаш Лакомі.

Виграти зустріч "Янг Бойзу" все ж не вдалося. На 90+1-й хвилині кияни вирвали нічию завдяки автоголу Лустенбергера.

"Янг Бойз" - "Динамо" - 3:3

Голи: Мешак, 19, Нсаме, 36 (пен), Лакомі, 64 - Дубінчак, 9, Беніто, 22, Лустенбергер, 90+1 (аг)

"Динамо": Бущан, Дубінчак (Караваєв, 83), Дячук, Попов, Тимчик (Малиш, 83), Сидорчук (Андрієвський, 59), Шапаренко (Шепелєв, 59), Буяльський (Царенко, 69), Беніто (Ледньов, 69), Кабаєв (Волошин, 59), Ярмоленко (Діалло, 69)

Огляд матчу:

Відзначимо, що це була вже четверта гра "Динамо" в рамках тренувального збору в Австрії. Раніше кияни виграли у бухарестського "Динамо" (4:1), розгромили "Вольфсберг" (8:0) і словацький "Триглав" (9:0).

Свій наступний матч в рамках збору в Австрії "біло-сині" зіграють 16 липня проти кіпрського "Аріса". 19 липня кияни зустрінуться з саудівським клубом "Аль-Хіляль".

Додамо, що новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 29 липня. У першому турі "Динамо" зіграє проти "Миная".

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